Bekerfinale voor A- en B-meiden Voltena

NIEUWENDIJK • De A- en B-meiden van Voltena hebben zaterdag in Dordrecht de bekerfinale bereikt.

De A-meiden moesten het in de halve finale opnemen tegen VCN uit Capelle aan den IJssel. Een bekende tegenstander, want in de kwartfinale was VCN ook al de tegenstander. Het doel voor deze wedstrijd was revanche nemen om het verlies in die wedstrijd weg te poetsen. Het werd uiteindelijk een eenvoudige 3-0 overwinning voor de A-meiden van Voltena.

De setstanden 25-16, 25-13 en 25-12 lieten niks aan de verbeelding over. Alleen in de eerste set had Voltena het even lastig door een sterke serviceserie van VCN, maar daarna waren de meiden van Voltena superieur en konden ze ook door middel van ingestudeerde combinaties laten zien wat ze allemaal in huis hebben.

B-meiden

Ook de Voltena B-meiden speelden op dezelfde tijd en plaats hun halve finale en wel tegen City Bril Krimpen uit Krimpen aan den IJssel. Dit werd een spannende vijfsetter. Voltena startte met een 2-0 voorsprong (25-16 en 25-23), daarna pakte City Bril Krimpen set 3 en 4 (16-25 en 25-27) en dus moest de vijfde set de beslissing brengen.

Een spannende set, waarbij Voltena het onderspit delfde met 13-15. Toch bereikten de meiden de bekerfinale, want City Bril Krimpen leverde die dag bij een andere bekerwedstrijd geen scheidsrechter en werd daardoor uitgesloten van het spelen van de bekerfinale op 11 maart.