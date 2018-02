ACKC verliest op 'eigen' dag

GIESSEN • ACKC heeft zaterdag tijdens de eigen Rabobank ACKC-dag verloren van Vitesse uit Barendrecht.

Voor een overvolle tribune met zo'n 400 toeschouwers verloren de Almkerkers met 11 tegen 19. De wedstrijd kwam moeilijk op gang. Eerst nam Vitesse een voorsprong, maar even later was het al weer gelijk. Pas halverwege de eerste helft nam ACKC een voorsprong.

Via Rik Millenaar werd het 2-1. Het eerste kwart was er wel één van de gemiste kansen, zeker bij de thuisploeg. Wat vaak gebeurt was ook nu het geval, het waren de gasten die plotseling los kwamen en ACKC in een tijdsbestek van vijf minuten een behoorlijke tik uitdeelden met een 2-6 stand tot gevolg.

Tot ontsteltenis van iedereen kon Wietze de Vries het gat via een stip ook niet kleiner maken. Het was nu al duidelijk geworden dat het een zwaar middagje zou gaan worden. Nog één keer kwam ACKC wat dichterbij naar 4-6 maar de groen-witten hadden niet de drive die nodig is om een wedstrijd als deze naar een goed einde te brengen. Al snel was de stand weer 4-10 en liep het al tegen de rust aan. Frank Bakker en Jonne Millenaar deden nog wel wat terug, maar de uiteindelijke ruststand werd 6-11.

Drie punten

Direct na rust leek er nog wel wat mogelijk, zeker toen De Vries en Bakker de ploegen op drie punten van elkaar brachten: 8-11. Er waren intussen diverse wissels geweest om op deze manier nog wat te bewerkstelligen.

Vitesse zette nog even een offensief in en ACKC had het nakijken. Er werd veel te slap en ongeconcentreerd gespeeld en daarvoor werden de Almkerkers behoorlijk afgestraft. Met nog een minuut of tien op de klok was de achterstand met 8 tegen 18 onoverbrugbaar geworden. De wedstrijd was inmiddels gespeeld, ACKC kon nog wel iets dichterbij komen, maar verloor uiteindelijk kansloos met 11-19.

Ondanks dit resultaat was het publiek de gehele wedstrijd vol enthousiasme en nam het afscheid met een daverend applaus.

De beide andere ploegen onderaan de ranglijst, Atlas en Korbatjo, moesten ook een flinke nederlaag incasseren. Dit houdt in dat de rechtstreekse confrontatie tussen ACKC en Atlas op zaterdag 17 februari uitsluitsel moet geven over wie er uiteindelijk gaat degraderen. Alleen winst zal voor ACKC voldoende zijn om lijfsbehoud te bereiken. De wedstrijd in sporthal De Belt in Oost-Souburg begint zaterdag om 19:50 uur.