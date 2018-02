Twee winstpartijen voor Rick Sonnema

Rick Sonnema in actie in Spanje.

GUADALAJARA/WIJK EN AALBURG • Rick Sonnema heeft vrijdag in het Spaanse Guadalajara twee overwinningen geboekt.

In Guadalajara stond K1 serie A op het programma. Met 215 tegenstanders was het een hele grote en zware categorie. In de eerste ronde mocht Sonnema aantreden tegen Italië. In een mooie partij won hij met 4-1.

De tweede ronde stond de Wijk en Aalburgse karateka tegenover Spanje. Na een goede wedstrijd wist Sonnema de Spanjaard te verslaan met 5-0. In de derde ronde stond hij tegenover een tegenstander uit de Verenigde Staten. Dit duel verloor hij echter met 4-1. Doordat hij de ronde daarna verloor van de uiteindelijke Japanse finalist had Sonnema geen herkansing.

Op de wereldranglijst heeft Sonnema dit weekend en vorig weekend een goede stap gezet. Op welke positie hij precies staat, volgt zo snel mogelijk, als de World Karate Federation de ranglijst heeft bijgewerkt