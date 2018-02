Voltena pakt koppostitie na winst

NIEUWENDIJK • Door koploper Volley Tilburg te verslaan hebben de dames van Voltena zaterdag de koppositie in de competitie gepakt.

De dames van Volley Tilburg kwamen zaterdag luidruchtig De Iris in Nieuwendijk binnen, maar huis-dj DJ Clean ging hier nog luidruchtiger overheen met de nodige carnavalskrakers. De meiden van Voltena gaven zichzelf in de kleedkamer een motiverende speech.

Volley Tilburg pakt aan het begin van het duel heel slim de kant waar Voltena normaal gesproken start. De meiden van Voltena putten hier extra kracht uit. Zonder inleidende woorden wegens een haperende microfoon werd er snel met de eerste set gestart, die met een sprint begon en in een eindsprint eindigde.

Voltena had namelijk nog wat recht te zetten. Niet alleen het verlies van de laatste thuiswedstrijd zat nog vers in het geheugen, ook het verlies in de uitwedstrijd tegen Volley Tilburg was nog niet vergeten. Een hoge servicedruk stond deze eerste set centraal. Sarah van Esch brengt het team met een indrukwekkende serviceserie van vijftien punten bij een stand van 10-10 naar setwinst: 25-10.

Mooie wedstrijd

In set 2 blijft het verschil iets kleiner dan in de eerste set, maar nog steeds is het duidelijk dat de Nieuwendijkers deze partij naar zich toe willen trekken. Onder muzikale begeleiding van de dj en het welbekende mannenkoor speelt Voltena een mooie wedstrijd, waar het thuispubliek van kan genieten. Met 25-18 wordt ook de tweede set gewonnen.

De derde set start het thuisteam met een achterstand. Volley Tilburg lijkt hierbij uit een ander vaatje te tappen. De tegenstander wordt deze set feller, komt tot scoren en maakt weer geluid. Voltena heeft echter altijd nog de service als geheim wapen en wanneer dit wapen wordt ingezet wordt de achterstand snel omgebogen.

Vanaf 14-14 loopt de setstand gelijk op. Voltena laat zich in tegenstelling tot de tegenstander niet van de kaart brengen door zich te blijven concentreren op eigen taken en sleept zo de derde set uit het vuur.

Belangrijk bonuspunt

In de vierde set is ook al snel duidelijk wie er aan het langste eind gaat trekken. De weerstand van Volley Tilburg is gebroken en Voltena pakt het belangrijke bonuspunt. De ontlading is duidelijk zichtbaar en er wordt een klein feestje gevierd en met elkaar wordt er genoten van een fantastische carnavalsmaaltijd.

Deze wedstrijd was van groot belang voor beide teams. Voltena behaalde een maximaal resultaat, waarbij ook het verlies van de nummer 2 van de ranglijst Vocasa zorgde voor wat extra slagroom op de taart.

De meiden van Voltena komen nu even niet in actie.

De eerstvolgende wedstrijd staat gepland op 10 maart in het Limburgse Stamproy tegen Hyundai Peter Janssen Stravoc.