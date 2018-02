Opnieuw interland in Veen

VEEN • Opnieuw is De Hanen Weide in Veen het toneel van een oefeninterland, deze keer tussen de meiden van Nederland O17 en hun leeftijdsgenoten uit Zweden.

De wedstrijd wordt op woensdag 28 februari om 19:00 uur afgetrapt. Het duel is een voorbereiding op een kwalificatietoernooi, dat later dit jaar plaatsvindt. Het sportpark is om 18:30 uur geopend, entree is gratis.