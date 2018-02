Dames Voltena pakken volle winst

NIEUWENDIJK • De volleybaldames van Voltena hebben zaterdag geen steken laten vallen tegen Peel Push. In Meijel werd de volle buit binnen gesleept.

De meiden uit Nieuwendijk hadden na het verlies in eigen huis van een week eerder - na 2,5 jaar thuis ongeslagen te zijn - iets goed te maken. Er was vooraf hard getraind, zodat de 'smurfen', zoals de talenten van Voltena door de tegenstander genoemd werden, zaterdag goed in vorm waren. Met een gemotiveerd team werd er afgereisd naar het Limburgse Meijel om aan te treden tegen Peelpush dames 2.

Daar waar vorig seizoen, toen nog in de tweede divisie, tegen verlies werd aangelopen, was Voltena nu gebrand op revanche.

De eerste set ging tot de 10 punten gelijk op. Bij een stand van 10-9 voor Voltena werd de snelheid in het spel door de meiden verhoogd, wat resulteerde in een voorsprong. Peelpush weet zich dan nog terug te vechten naar 14-14, maar Voltena heeft de controle in de wedstrijd en laat niet over zich heen lopen. Bij een stand van 23-17 is het duidelijk dat de meiden uit Nieuwendijk set 1 gaan winnen. Nog even wordt het spannend, omdat Peelpush een mooie serie serveert, maar Voltena houdt de controle en pakt met 25-22 de winst in de eerste set. De daaropvolgende set wordt met een achterstand van 1-5 gestart. Voor Voltena is dit een wake-up call.

Ombuigen

De meiden kunnen echter een achterstand ombuigen naar een voorsprong en ook in deze set is dit het geval. De servicedruk wordt verhoogd, waardoor er enkele serveerseries volgen. De stofzuigers van het veld, de verdedigers, houden veel ballen van de grond en er wordt door spelverdeelster en aanval flink gevarieerd, waardoor de ballen binnen de lijnen geslagen kunnen worden. Bij een 15-15 gelijke stand nemen de dames uit Nieuwendijk weer de leiding en slepen ze de tweede set met 25-20 binnen.

De derde set start als de vorige met een nadelig saldo aan punten. Bij een 0-6 achterstand gaat de knop om en wordt de 'schwung' van de tweede set teruggevonden. Deze wordt vastgehouden in de vierde set en beide sets worden gewonnen met een eindstand van 25-16, goed voor de vijf punten.

Kraker

Aanstaande zaterdag staat er een kraker op het programma. In eigen huis wordt er dan gestreden tegen Volley Tilburg, de huidige nummer 1 op de ranglijst. De meiden van Voltena zijn gebrand om weer de winst in eigen huis te houden. Alle support daarbij is enorm welkom, dus iedereen is van harte welkom in De Iris in Nieuwendijk, waar de wedstrijd om 18:00 uur van start gaat.