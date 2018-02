Rick Sonnema zevende in Sotsji

SOTSJI/WIJK EN AALBURG • Karateka Rick Sonnema is zevende geworden op het Europees kampioenschap in het Russische Sotsji.

Het toernooi begon meteen goed voor de Wijk en Aalburger, want in de eerste ronde won hij van de huidige wereldkampioen uit Spanje. In de tweede ronde moest Sonnema aantreden tegen Montenegro.

Vorig jaar had hij hier op het EK nog van verloren, dus hij had iets goed te maken. Sonnema won deze keer overtuigend met de maximale score van 5-0. In de kwartfinale stond hij tegen Servië. Dit duel ging met 4-1 naar Servië en doordat deze tegenstander in de finale kwam, had Sonnema een herkansing. Hij verloor daarin met 3-2 van Polen.