'De winter is de grootste race' voor racetalent Stan van Oord

WOUDRICHEM/SLEEUWIJK • Stan van Oord is één van de grootste talenten van Nederland. Toch blijkt maar weer dat kwaliteit niet altijd genoeg is voor een topcarrière in de autosport.

We treffen Stan van Oord samen met vader Cees in diens ouderlijk huis in Sleeuwijk. De voorbereidingen op het volgende seizoen zijn al maanden in volle gang en dat houdt in de autosport niet meer in dan sponsors werven. Of zoals de 20-jarige coureur uit Woudrichem het zelf het beste omschrijft: "De winter is de grootste race." Vader Cees legt uit hoe een groot deel van zijn tijd eruit ziet: "Lobbyen, lobbyen, lobbyen. Bellen, mailen; mensen helemaal gek zeuren. Ik ben alleen daar al tien uur in de week mee bezig. Je bent vanaf het einde van het seizoen zes maanden lang bezig om ervoor te zorgen dat het budget er is voor het volgende seizoen. Het is heel erg moeilijk om hogerop te komen. Daar moet je heel veel geld voor meenemen."

"En da's gewoon het probleem", vult Stan zijn vader aan. "Het is heel simpel; op dit niveau kan ik gewoon goed meekomen. Maar hoe hoger je gaat, hoe moeilijker het wordt. Ik zie heel veel jongens van mijn leeftijd die vier, vijf jaar geleden op hetzelfde niveau als ik zaten, maar omdat zij zoveel geld hebben veel vaker kunnen testen. En hoe meer je kan testen, hoe beter je wordt. Daar kan ik financieel gewoon niet tegenop. Wij moeten het echt alleen maar van sponsoring hebben. Het gebrek aan geld is het enige wat mij tegenhoudt."

2017

Stan behoort namelijk tot de grootste racetalenten van het land. Dat bewees hij ook maar weer in zijn grotendeels in het water gevallen 2017. Vlak voor de 24-uursrace van Barcelona werd hij gevraagd om niet met één, maar met twee totaal verschillende auto's deel te nemen en in totaal twaalf uur te rijden. Hij deed dat met verve en sleepte een eerste en derde plaats binnen. De 20-jarige Woudrichemmer reed zich daarmee in de kijker en kreeg zelfs een uitnodiging om de Lamborghini Huracán te testen. Die droom werd echter ruw verstoord: "Ze wilden kijken hoe het stoeltje voor mij paste. Dus ik ging zitten en kwam gelijk al met m'n knieën tegen het stuur en met m'n kop tegen het dak", vertelt Stan terwijl hij lacht als een boer met kiespijn. "Dat werd hem uiteindelijk dus niet."

Komend seizoen hoopt Stan na het kwakkelseizoen 2017 op een aaneenschakeling van hoogtepunten, wanneer hij samen met Dennis de Borst uit gaat komen voor het Febo Racing Team. Stan's 22 jaar oudere teamgenoot is de eigenaar van de landelijk beroemde snackbarketen en is al twee jaar achter elkaar kampioen geworden. De opdracht voor komend seizoen is voor Van Oord dan ook glashelder: "We gaan voor het kampioenschap. Niks minder. En als alles heel blijft, moet dat ook nu weer lukken. De auto is gewoon goed. En de 'livery' (vormgeving, red.) ziet er ook mooi uit. Dat vind ik wel belangrijk, ook voor de sponsoren."

Overigens is De Borst zeker geen onbekende van de familie Van Oord; hij kende Cees al in de tijd dat hij nog racete. Toen al deed hij een belofte aan de jonge Stan: "Dennis heeft heel lang geleden een keer tegen Stan gezegd; 'als jij later gaat racen, dan wil ik jou daarbij helpen'. En hij heeft woord gehouden", aldus Cees. "Dan denk ik dat we het nu gewoon goed voor elkaar hebben. Maar je moet proberen door te pakken. En da's gewoon heel moeilijk."

Martin van Hemert