ACKC wint cruciaal duel

ALMKERK • ACKC heeft zaterdag de eerste horde op weg naar lijfsbehoud genomen.

Korbatjo, tegen wie thuis de enige overwinning van het seizoen was geboekt, werd in Oud-Beijerland voor de tweede keer verslagen, nu met 18-19. Directe concurrent Atlas verloor ook en dat houdt in dat ACKC door de zege inmiddels naar de zevende plaats is gestegen.

Zaterdag komt ODO (Maasland) op bezoek. De wedstrijd in sporthal De Jager in Giessen begint om 17:15 uur.