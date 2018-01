Drie kampioenen bij de Biesboschruiters

WERKENDAM • Biesboschruiters Ilse de Wilde, Mara de Vries en Kim Noordijk zijn dit weekend regiokampioen dressuur in hun klasse geworden.

Mara de Vries met Habibi DVB en Kim Noordijk met Cees 2fithorses deden bij de paarden in de Z2 mee. Dit kampioenschap bestond uit twee proeven. De eerste proef was een klassieke proef en de tweede een kür op muziek. De Vries wist beide proeven te winnen en werd hierdoor met een gemiddelde van 73,63 procent de terechte kampioen in de Z2.

Noordijk maakte het Biesboschruitersfeestje nog even af door in beide proeven tweede te worden en hierdoor met 71,49 procent het reservekampioenschap mee naar Werkendam te nemen.

Pony's

Bij de pony's deden van de Biesboschruiters in de L1 (D) Valerie Vroegh met Porsche en Cindy Verhoeven met Dusty mee. Valerie Vroegh startte in de L2 (C) ook haar andere pony Shasim. Ilse de Wilde deed met Free Columbine in de M1/M2 C mee.

Bij Ilse de Wilde leidde dit uiteindelijk tot de Kampioenstitel met een gemiddelde van 62,17 procent. Het drietal kampioenen zal nu in Ermelo deelnemen aan het Nederlands kampioenschap.