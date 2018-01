Podiumplaats voor Jari Prins uit Hank

HANK • Jari Prins uit Hank van wielervereniging De Jonge Renner uit Oosterhout pakte zaterdag een mooie podiumplaats bij een nationale jeugdveldrit in Helmond.

Er konden nog belangrijke punten behaald worden die weer meetellen voor de startplek bij het NK van komend weekend.

In categorie 7 had Jari Prins een hele goede start en knalde als tweede het veld in en na de eerste ronde reed hij zelfs aan de leiding. Hij had zich echter wat opgeblazen en moest het halverwege even wat rustiger aan doen, waardoor hij de Belgisch kampioen moest laten gaan. Hij herpakte zich goed en achter de leider vocht hij met twee andere renners een duel uit voor de tweede plaats. Hij behaalde uiteindelijk een hele knappe derde plaats.

In categorie 5, waar 44 renners aan de start stonden, reed Lars Prins een stabiele rit. Hij kwam als 27e over de finish.