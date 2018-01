Hekkensluiter ACKC moet buigen voor nummer twee Kinderdijk

KINDERDIJK/ALMKERK • Vooraf was er nog een sprankje hoop op een goed resultaat, maar ACKC keerde zaterdag met lege handen terug uit Kinderdijk.

De Almkerkse hekkensluiter was er niet in geslaagd te stunten bij de nummer twee op de ranglijst en verloor met 20-14. Na de rust - de teams gingen met een 8-6 tussenstand aan de thee - liepen de gastheer uit naar 15-9 en hiermee was de wedstrijd halverwege de tweede helft al gespeeld.

ACKC zal nu de komende weken moeten toeslaan om aan degradatie uit de tweede klasse te ontsnappen, aangezien ook concurrenten Korbatjo en Atlas niet wonnen dit weekend. Zaterdag staat in Oud-Beijerland het duel tussen Korbatjo en ACKC op de agenda. Het duel in sporthal De Boogerd begint om 18:30 uur.