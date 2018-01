Basketbaltopper in Werkendams nadeel beslist

WERKENDAM • In een goed gevulde sporthal De Crosser nam Virtus het zaterdagavond op tegen medekoploper Dolphins. De titanenstrijd werd in de slotseconden in het voordeel van de bezoekers beslist. Eén puntje stond uiteindelijk tussen Virtus en Dolphins in: 64-65.

In de week voorafgaand aan deze basketbaltopper de pr-machine van de thuisploeg haar uiterste best gedaan om voor een perfecte ambiance te zorgen. En het resultaat mocht er zijn: een lekker gevulde sporthal en een prima sfeer. Wedstrijdspeaker Han van den Akker had zich ziek moeten afmelden en werd vervangen door Ery Kooi.

Nadat uiteraard eerst de bezoekers uit Bemmel waren voorgesteld, was het beurt aan de Virtus heren. Zij werden vergezeld door de kampioenen van de U-10/1 en enkele peanuts.

Positief gevoel

Coach Edwin Dekkers had het positieve gevoel van de week daarvoor na een prima zege in Breda meegenomen naar deze wedstrijd. De Werkendammers toonden lef en openden ook nu weer met een full court press defense. Heel gewaagd, zeker tegen een medekoploper.

Zo'n start straalt vertrouwen uit en overdonderd vaak de verbouwereerde tegenstander. De opzet werd beloond met deze startende vijf spelers: Martijn Both, Peter van der Sluis, Patrick Both, Niels Plieger en Jimmy van Leeuwen. Tegen deze felle defense was Dolphins niet in staat om het geliefde aanvalsspel te spelen.

Hun luchtmacht werd onder het bord nauwelijks bereikt. Binnen no time had Virtus een 8-2 voorsprong genomen en stelde ook in aanvallend opzicht niet teleur. Bekwaam werden de verschillende aanvalsvormen opgevolgd met een dito score. Zou Virtus zo'n intensieve opening kunnen volhouden was de hamvraag? Zoveel energie en concentratie kan een breekpunt worden tijdens het verdere wedstrijdverloop. Het eerste kwart was voorbij en Virtus mocht gaan genieten van een welverdiende 1 minuut rust bij 17-10.

Beter in het ritme

In het tweede kwart komen de bezoekers beter in hun ritme. Zij wisten nu wel met uitgekiende looplijnen hun lange mensen te vinden onder het bord. Dit lengtevoordeel ging nu wel ten koste van de Virtus-defense. De Dolphins kwamen steeds dichterbij en het was te danken aan enkele fantastische inside scores van Patrick Both dat Virtus bij rust haar voorsprong behield: 28-25.

De thuisploeg had in de rust geleerd van hun fouten en kwam sterk geconcentreerd terug in het veld. De verdediging werd flink aangetrokken, waardoor de bezoekers al in een vroeg stadium te maken kregen met hun opponent. Het leek een kopie van het eerste kwart. Binnen een paar minuten had Virtus weer tien punten voorsprong: 43-33.

Je zou mogen verwachten van de koploper dat zo'n voorsprong wat rust en vertrouwen zou geven, maar, zoals al vaker is gebeurd, zakte Virtus om onbegrijpelijke redenen ver weg. Onnauwkeurigheid, balverlies en onnodige missers volgenden elkaar snel op. De bezoekers, niet voor niets ook koploper, roken hun kans en kwamen snel langszij tot groot afgrijzen van het luid meelevende publiek. Met nog één kwart te gaan was de stand gelijk: 45-45.

Rollen omgedraaid

Snel na het begin van het vierde kwart waren de rollen omgedraaid. De Dolphins dicteerden de wedstrijd. Virtus stond erbij en keek er naar. Nu werden de Werkendammers overlopen en halverwege dit kwart hadden nu de Dolphins tien punten voorsprong: 51-61.

Een time-out was nog de laatste strohalm voor coach Edwin Dekkers.Het publiek begreep de situatie en zette zich nog eenmaal luidkeels in voor hun ploeg. De vlam sloeg over en Virtus werkte zich bewonderenswaardig weer helemaal terug in de wedstrijd.

Twee Minuten voor tijd was het gat geslonken tot vijf punten: 58-63. Het slotspektakel zorgde voor veel emotie en hoogoplopende spanning. Na een dure misser van de Dolphins had Virtus het laatste balbezit met een achterstand van 3 punten: 62 -65. Eén goede aanval, één driepunter zou verlenging betekenen, maar zover kwam het niet.

Wanhopig zoekend in de slotseconden naar de vrije man voor de driepuntspoging, slaagde Virtus hierin niet. Wel werd er nog gescoord in de zoemer maar de zege ging naar de Dolphins : 64-65.