Biesboschzwemmers vervolgen competitie goed

WERKENDAM • De Biesboschzwemmers hebben de competitie tijdens de tweede wedstrijd in Papendrecht een goed vervolg gegeven.

De allerjongste zwemmers moesten 25 vrije slag en 50 schoolslag zwemmen. Op de vrije slag sprint wisten bijna alle zwemmers hun tijden aan te scherpen. Tess Vonk, Hannah Vink, Mirthe Verheij en Emma van der Spoel haalde één of meerdere seconden van hun tijden af. Later op de schoolslag was Hannah de enige die haar tijd verbeterde. Niels Muijt en Lars de Kooter maakten er op de 100 wisselslag een spannende wedstrijd van. Uiteindelijk was Niels een halve seconde sneller.

Rens Lisman wist zijn 'wissel' ook correct te zwemmen en was bijna zes seconden sneller dan zijn laatste tijd. Bij de meisjes waren Yara Besselink, Kathy Maas en Tessa van der Spoel sneller dan ooit. Op hun tweede afstand, de 50 vrije slag, waren Niels en Lars sneller dan ooit en bij de meisjes gingen Yara en Tessa onder hun tijden. De jongens en meisjes onder 13 jaar moesten 100 school- en rugslag zwemmen.

Op de schoolslag waren Jan-Bart en Jurrian Verheij Verheij sneller dan ooit. Bij de meisjes was alleen Margonda Versluis sneller dan haar beste tijd. Op de rugslag maakten Jan-Bart, Romée van Rossem, Margonda en Celine Besselink korte metten met hun tijden. Bij de zwemmers onder 15 jaar kwam alleen Laura Verhoeven aan de start en zij verbeterde zich op de 100 vlinderslag. De op één na oudste categorie zwom de 100 schoolslag en 200 wisselslag.

Voor Leendert Paans was er een verbetering op de schoolslag en zelfs na 50 meter was hij sneller dan ooit. Bij de meiden verbeterde Redine van Breugel zich op de schoolslag en Femke Golverdingen deed dit op de wisselslag. Sacha Maas wist zich op beide nummers te verbeteren.

De dames en heren zwommen twee lange nummers, namelijk de 200 rug- en vrije slag. Op de rugslag zwom Thomas Zielhorst naar een mooie eindtijd en dit gold zeker ook voor Jade Groeneveld en Annette Wijnja. Daarnaast wist Sanne van de Pol op de vrije slag een goede eindtijd te zwemmen.

Bij de heren waren Mark Visser en Erik Drewes niet alleen persoonlijk van belang, maar samen met Thomas en Leendert zwommen ze een goede 4x100 vrije slag estafette.