Eerste Dakar-rally genot voor Rijswijker Edwin Straver

RIJSWIJK • Na de afgelopen etappes van de Dakar-rally zijn de regionale deelnemers overwegend positief gestemd.

Zo is de in Rijswijk woonachtige Edwin Straver nog altijd volop in de race. Als 'rookie' verbaast de zoon van vijfvoudig Nederlands wegrace-kampioen Anton Straver vriend en vijand, door iedere dag zonder al teveel moeite te finishen. Tijdens etappe zes, de oversteek van het Peruviaanse Arequipa naar het op 3,6 kilometer hoogte gelegen La Paz in Bolivia, werd een deel van de proef geneutraliseerd vanwege de hevige regenval en hagel.

Straver bleek in La Paz aangekomen goed genoeg bestand tegen hoogteziekte, maar zijn motor had wel flink te lijden gehad onder de voorgaande loodzware etappes in onder meer de duinen en het verraderlijke fesh-fesh in Peru, waardoor de eerste rustdag een relatief begrip werd. Na veel sleutelen startte een dag later de twee dagen durende marathonetappe van La Paz naar Tupiza.

In die twee dagen kregen de deelnemers geen assistentie en dat betekende voor Straver dat hij zijn kist niet tot zijn beschikking had. Ondanks deze handicap doorstond hij de uitdagende en zeer lange rit. Etappe negen werd zondagavond vanwege de zware weersomstandigheden afgelast.

Dit tot teleurstelling alsook begrip van Straver: "Ik vind het jammer, omdat ik natuurlijk liever rijd en het voor het ritme ook niet zo fijn is. Maar aan de andere kant begrijp ik het wel. We hebben er al een hele zware etappe over enorm slechte paden op zitten."

Steak

Overigens verenigde Straver op de verplichte vrije dag het nuttige met het aangename, door al op zondagavond te vertrekken, in het gezelschap van collega-coureurs Hans-Jos Liefhebber en Jurgen van den Goorbergh. Met zijn drieën hebben zij een hotel bezocht en een Argentijnse steak gegeten om vervolgens de resterende driehonderd kilometer naar Salta af te leggen.

De kistrijder klimt nagenoeg iedere dag in het klassement en heeft de tijd van zijn leven: "Het is echt schitterend hier. Ik geniet van alle omstandigheden. Dit is Dakar, dit is waarvoor ik hierheen ben gekomen."

Naast Straver is ook Michel Huisman uit Almkerk nog in de race, als monteur in het team van Artur Ardavichus. De Kazak die in dienst rijdt van Team De Rooy bevindt zich momenteel op de achtste plaats in het algemene truck-klassement.

Tenslotte Nico Biesheuvel uit Nieuwendijk. Hij bestuurde de servicetruck van het team van Ebert Dollevoet en navigator Arjan Arendse. Zij staakten de strijd echter na een aantal zeer moeizame eerste etappes.