WIK-turnster Fenna van Dortmont zesde in Breda

WIJK EN AALBURG • Fenna van Dortmont van sportvereniging WIK uit Wijk en Aalburg is zaterdag bij haar eerste voorwedstrijd van dit seizoen als zesde geëindigd.

Van Dortmont komt uit in de 4e divisie junior E. Deze eerste wedstrijd in Breda was extra spannend. Vorig seizoen is de turnster namelijk tijdens een wedstrijd zo hard van de balk gevallen dat zij moest worden afgevoerd met een ambulance. Inmiddels is zij goed hersteld en zaterdag ging zij vol goede moed naar Breda.

Als eerste turnster beet Van Dortmont de spits af op balk. Zij liet een mooie nette oefening op de 10 centimeter smalle balk zien en behaalde op dit toestel zelfs het derde punt. Zij turnde een nieuw element; een radslag salto van de balk af. Ook op vloer blonk zij uit en behaalde 11,4 punten. Zij turnde op dit onderdeel een nieuwe oefening op muziek.

Van Dortmont werd knap zesde in een deelnemersveld van achttien turnsters.