Dames Voltena herstarten competitie vol vuur

NIEUWENDIJK • De dames van Voltena zijn de tweede helft van de competitie gestart met een thuiszege op Ledub uit Budel.

De eerste twee sets werden met ruime cijfers binnengehaald door de Nieuwendijkse dames. Ledub moest genoegen nemen met 14 en 17 punten. De inzet en motivatie spatte ervan af bij de meiden van Voltena. De derde set kreeg Ledub nog wel twee setpoints, maar uiteindelijk won Voltena deze set met 26-24. De vierde set ging wel mee naar Budel.

Het beste was eraf, en de tegenstander wist na de derde set dat er mogelijk toch wat te halen was. Het feit dat Ledub niet met lege handen de terugreis behoefde te aanvaarden was een kleine domper op de feestvreugde.

Het vertoonde spel en de brede inzetbaarheid van de selectie biedt echter voldoende hoop voor een mooie tweede competitiehelft. Met dit resultaat bivakkeren de dames van Voltena op een knappe tweede plaats in de competitie, op slechts twee punten van de koploper, maar met de hete adem van Vocasa in de nek, dat met een wedstrijd minder en één puntje minder op de derde plaats staat.

Komend weekend is sporthal De Zebra in Gouda het strijdtoneel, waar Voltena het om 19:00 uur opneemt tegen het plaatselijke Vollingo.