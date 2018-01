Land van Heusden en Altena domineert 24e editie Powerhouse Sport Awards

WIJK EN AALBURG • De 24e editie van de Powerhouse Sport Awards werd gedomineerd door het Land van Heusden en Altena. Zes van de zeven winnaars komen uit de gemeente Werkendam, Woudrichem of Aalburg.

De prijs voor Sportman van het Jaar was vrijdag voor karateka Rick Sonnema, die daarmee zijn titel prolongeerde. In zijn categorie rekende de vechtsporter uit Wijk en Aalburg onder meer af met regio-genoot Thijs van Rookhuizen.

Ook de prijs voor Sportvrouw van het Jaar viel een 'usual suspect' ten deel. Marianne Vos hengelde de award binnen na een jaar waarin de wielrenster uit Babyloniënbroek Europees Kampioen op de weg werd en als tweede eindigde bij het WK Veldrijden. Andere genomineerden waren ritmisch gymnaste Esmiralda de Rie uit Sleeuwijk en amazones Mara de Vries uit Poederoijen en Mariska Hak uit Dussen.

In de categorie Sportploeg Junioren vielen, niet voor het eerst, de beachvolleybalsters Emi van Driel en Raisa Schoon in de prijzen. Zij lieten onder andere de JO19-1 van Kozakken Boys achter zich. De prijs voor Sportploeg Senioren viel Dames 1 van Volleybalvereniging Voltena ten deel. Marjo Goelema-Koek van De Biesboschzwemmers sleepte de Award voor Master in de wacht en hardloper Stan Schipperen uit Dussen werd gekroond tot Sportman Junioren.

Laura van Engelen was de enige winnaar die niet afkomstig is uit het Land van Heusden en Altena. De zwemster uit Vlijmen werd eerste in de categorie Sportvrouw Junioren.

Martin van Hemert