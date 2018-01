Wounded Warriors weer naar Marianne Vos Wielerfestival Aalburg

WIJK EN AALBURG • De twaalfde editie van het Marianne Vos Wielerfestival Aalburg verbindt zich nog nadrukkelijker aan het I CAN Wounded Warriors Cycling Team, dat bestaat uit lichamelijk of psychisch verwonde militairen of politieagenten.

Vorig jaar waren de Wounded Warriors al aanwezig tijdens de toertocht van het wielerfestival, die toen voor het eerst opengesteld was voor fietsers met een beperking. 'Unieke sporters', zoals Marianne Vos ze zelf noemt.

"We kregen hier toen zo'n warme ontvangst", vertelt Ton van den Oetelaar van de Wounded Warriors, die zelf kampt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Gesprekken met Vos en Esther Vroegh, voorzitter van het wielerfestival, hebben vervolgens geleid tot een nauwere band tussen de Wounded Warriors en de laatste Aalburgse editie van het wielerfeest op zaterdag 12 mei.

Toertocht

De warriors doen weer mee met de toertocht - waarbij mensen met een beperking dit jaar ook de 50, 75 en 110 kilometer kunnen rijden - en tijdens de derde editie van de wielerclinic In het Wiel van... op zaterdag 7 april wordt geld ingezameld voor de Wounded Warriors Life Ride, een 3200 kilometer lange fietstocht van de Noordkaap naar Doorn. Het I CAN Wounded Warriors Cycling Team gaat samen met twaalf jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek dit tiendaagse avontuur aan.

Frits Barend

Tijdens de persbijeenkomst donderdag op het Aalburgse gemeentehuis kreeg het team van journalist en presentator Frits Barend een tenue uitgereikt. Naast de toertocht en In het Wiel van... kent het Marianne Vos Wielerfestival Aalburg dit jaar ook weer de wedstrijden voor handbikers, diverse jeugdcategorieën, Nieuwelingen-meisjes en het hoofdnummer de Elite-dames.

Vos zelf is tevreden met hoe de organisatie en alle vrijwilligers het evenement alweer in de steigers hebben gezet. "Het is allemaal toch weer een stapje professioneler geworden", constateert ze. Net als de Aalburgse burgemeester Fons Naterop is ze ervan overtuigd dat de wielerronde ook na de herindeling blijft bestaan. "Die dertiende editie gaat er zeker komen."

http://www.wielerevenementenaalburg.nl

http://www.wwcyclingteam.nl/