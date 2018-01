Sportverkiezing komt er weer aan

WIJK EN AALBURG • Stichting Powerhouse Sport maakt vrijdag de nieuwe sportmannen, sportvrouwen, sportploegen en de sportmaster van het jaar bekend.

Wie wordt de opvolger van acrogymnaste Insaf El Amraoui? De Zaltbommelse kreeg de prijs vorig jaar in de categorie 'sportvrouw junioren'. In oktober dit jaar maakte ze bekend dat ze stopt met haar topsport.

Andere winnaars van vorig jaar waren karateka Rick Sonnema, atleet Stan Schipperen, softballer Britt Remmers, Beachteam Schoon / van Driel en footvolleyteam Van Oord / Aurino uit het Land van Heusden en Altena, en mountainbiker Maikel Govaarts uit Drunen.

Voorzitter Jetty Duister van Stichting Powerhouse Sport verzamelt, ontvangt en deelt het hele jaar door sportieve berichten. Dat doet zij niet alleen via de succesvolle facebookpagina van Powerhouse Sport Awards, maar ook nog steeds door opvallende artikelen uit de krant te knippen en in een map te doen.

Van de circa 150 sporters en ploegen wordt ruim de helft uitgenodigd om de prestaties toe te lichten in een enquête. Aan de hand van de antwoorden heeft in de kerstvakantie de laatste selectie plaatsgevonden.

In zeven categorieën zijn vijf genomineerden uitgenodigd voor de regionale sportverkiezingen.

Schaatsen en paardrijden

Leonard van Maaren van het River Skate Team uit Zuilichem is genomineerd in de categorie 'sportman junioren'. In de klasse 'sportvrouw senioren' maakt amazone Mara de Vries uit Poederoijen kans op de titel. De dressuurruiter is lid van de Biesboschruiters in Werkendam.

Met een werkgroep van inmiddels tien personen is de laatste weken keihard gewerkt om de organisatie en de financiering daarvan rond te krijgen. Gelukkig hebben ook nu weer een groot aantal sponsors hun bijdrage toegezegd. Het is wederom een indrukwekkende lijst geworden door dito geleverde prestaties. Kampioenen die op hoog niveau Nederlandse titels wonnen, uitkwamen in bekerfinales of de NOC*NSF status verdienden. Sommigen stonden in Oranje bij interlands, EK's of WK's: om stil van te worden.

Hoe lastig het zal zijn voor de jurycommissie, bestaande uit 22 leden, laat zich raden. Wethouders van sport van de gemeente Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Zaltbommel zijn de uitdaging van jureren aangegaan. Net als alle andere leden, waaronder (oud-)topsporters, ervaringsdeskundigen en sportverslaggevers zullen zij moeten wikken en wegen.

Alle genomineerden zullen op het podium in de spotlights worden gezet. In sporthal D' Alburcht in Wijk en Aalburg zal niet alleen spanning en sensatie maar ook entertainment zijn. Naast Meet & Greet met de toppers uit de regio zijn er optredens van Balletschool Elseline van Osch en van The Motion Creator.

De feestelijke avond begint om 19:00 uur. De toegang is gratis; op tijd komen is aan te raden want 'vol is vol'.

http://www.powerhouse-sportawards.nl