Turnsucces in Zeeland voor regioclubs

ZIERIKZEE/REGIO - Drie turnsters van regioclubs hebben zaterdag een podiumplek behaald. Namens WIK werden Anouk van Hemert en Lieve Colijn respectievelijk eerste en derde. Ook DGV-turnster Rosabel Dikkes werd derde.

Een aantal turnsters uit het Land van Heusden en Altena kwamen afgelopen weekend in actie in Zeeland. In Zierikzee stond namelijk de eerste kwalificatiewedstrijd op het programma. Sportvereniging WIK had zeven turnsters afgevaardigd. De selectiegroep van W.I.K. bestaat uit 25 leden die allen uitkomen in district Zuid Nederland.

Er worden wedstrijden geturnd in Kaatsheuvel maar ook Terneuzen behoort tot het district. De meiden turnen op verschillende niveaus; van de voorgeschreven oefenstof op D2 en D3 niveau tot de keuze oefenstof van divisie vier tot en met zes. Door middel van twee voorwedstrijden kunnen zij zich kwalificeren voor de regiofinale en toestelfinales.

Afgelopen zaterdag was het een bijzondere dag voor trainsters Amke en Manon Vlastuin. Het was de eerste wedstrijd dat zij een andere rol hadden, namelijk die van trainster. Tot vorig seizoen namen zij zelf nog actief deel aan wedstrijden. De afgelopen maanden hebben zij hard gewerkt met de meiden van de selectiegroep om zich de nieuwe oefenstof eigen te maken. De KNGU heeft namelijk nieuwe oefenstof voorgeschreven en dat is voor zowel trainsters als turnsters even wennen.

Noa Dammers, Yara Bouman, Anne van Rijswijk, Feline Tankens, Isa Hobo, Anouk van Hemert en Lieve Colijn lieten afgelopen zaterdag zien dat zij deze nieuwe oefenstof al goed beheersen. Voor Dammers en Bouman was het extra spannend omdat het voor hen de eerste officiële KNGU-wedstrijd was waar zij aan deelnamen.

Ook voor Van Rijswijk was het een spannende dag nu zij uitkomt op een hoger niveau en voor Hobo en Van Hemert gold dat eveneens omdat zij nu keuzeoefenstof moeten turnen. Van Hemert mocht de gouden medaille in ontvangst nemen nadat zij met name op balk en sprong hele mooie oefeningen turnde. Colijn behaalde een verdienstelijke derde plaats en blonk uit op de onderdelen vloer en brug.

DGV

Namens DGV hebben maar liefst zeventien turnsters deelgenomen aan deze wedstrijd. De turnsters van de Dussense Gymnastiek-Vereniging kwamen uit in Divisie 5, D2. Rosabel Dikkes turnde een stabiele wedstrijd en heeft een welverdiende bronzen medaille gewonnen in het niveau Pupil 2 D2. Alle andere turnsters van D.G.V. hebben hun eerste resultaat van dit seizoen neergezet. Velen hebben de persoonlijke doelen die zij met hun trainsters hadden gesteld, behaald. Een prestatie waar de turnsters volgens DGV trots op mogen zijn.