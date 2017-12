Derde plaats op districtswedstrijd voor Zilvermeeuw-turnster Femke Zegwaard

SLEEUWIJK/HELLEVOETSLUIS - Femke Zegwaard heeft zondag een derde plaats overgehouden aan haar districtswedstrijd in Hellevoetsluis. Dit was tevens de eerste wedstrijd van het seizoen voor de turnster van Sportvereniging Zilvermeeuw Altena.

Zegwaard kwam daarin in actie in de categorie Jeugd 1 N4. Ze maakte haar start op het toestel sprong. Aangezien ze teveel power over had aan het eind, verliep de landing wat slordig. Zodoende sloot ze het eerste onderdeel met 12.050 af.

Na sprong mocht Zegwaard haar beste beentje voorzetten op de brug. Ze liet een mooie, strakke en zeer overtuigende oefening zien waarmee ze met een 13.300 de eerste plaats mocht opeisen. Na dat hoogtepunt mocht de Zilvermeeuw-turnster zich bewijzen op het toestel evenwichtsbalk. Ook hier turnde zij een nette oefening, maar dankzij een val eindigde ze hier met een 9.576.