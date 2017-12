Jari Prins uit Hank wint eindklassement WBVC veldritcompetitie

HANK - Jari Prins is eerste geworden in het eindklassement van de WBVC veldritcompetitie. De veldrijder uit Hank die onderdeel uitmaakt van team De Jonge Renner uit Oosterhout slaagde daarin bij de laatste wedstrijd.

Op een fraai, maar blubberig parkoers in Rijsberg, dat om en door een manege liep, werden de laatste punten verdeeld. De broers Jari en Lars Prins reden beide een sterke wedstrijd. Jari had een kopstart en ging er als een raket vandoor. Zijn grote concurrent Axel Roks uit Sint Willebrord zat meteen in zijn wiel en zo doken ze een bosstrook in.

Toen ze daaruit kwamen had Jari zijn concurrent gelost en meteen een gat geslagen. Door een foutje op de loopbrug kwam Roks nog een keer wat dichterbij maar daarna liep Jari alleen nog maar verder uit. Uiteindelijk kwam Jari zegevierend over de streep en won hij zijn negende wedstrijd en daarmee ook het eindklassement.

Lars startte op de vijfde rij, maar reed gestaag naar voren. Hij werd zeventiende van de bijna veertig renners en daarmee achttiende in het eindklassement.