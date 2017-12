SKV sluit 2017 af met overwinning in Amsterdam

SLEEUWIJK - Het eerste korfbalteam van SKV uit Sleeuwijk heeft zaterdag op bezoek bij Vlug & Vaardig het jaar 2017 afgesloten met een 15-19 overwinning.

De opponent uit Amsterdam was een bekende tegenstander voor SKV, omdat de twee ploegen in het veldseizoen ook bij elkaar in de poule zitten. Stefan de Jong kon niet spelen vanwege een blessure. 'Good old' Dirk-Jan Drost speelde in zijn plaats. Gezien de ervaringen op het veld waarin nipt verloren werd van Vlug & Vaardig, kreeg SKV de opdracht mee om niet te veel ruimte weg te geven en mentaal sterker te zijn dan de tegenstander.

SKV begon voortvarend. Sietske Post rondde een doorloper af en zette de 0-1 op het scorebord. De Amsterdammers kwamen gauw langszij door een strafworp. Over en weer werd er gescoord, maar na een goede eerste helft van Sleeuwijkse kant werd de ruststand bepaald op 6-12.

In de rust werd er op gehamerd deze lijn door te zetten en alert te blijven zodat de voorsprong niet weggegeven werd. Dit was blijkbaar niet helemaal goed doorgekomen bij de Sleeuwijkers. Korte aanvallen zorgden ervoor dat bij SKV het scoren even stokte en dankzij een paar overtredingen kwam Vlug & Vaardig weer terug in de wedstrijd met een 11-12 stand.

Het was Carin Nauta die opstond en met een kort schot het eerste doelpunt voor de Sleeuwijkers maakte in de tweede helft. Vlug & Vaardig had even de hoop om weer bij te komen, maar nu waren het de Amsterdammers die korte aanvallen hadden waarbij niet werd afgerond.

Ze speelden meer tegen zichzelf en SKV wist de voorsprong van minimaal twee punten te houden. Er werd over en weer nog gescoord, waarna de eindstand op 15-19 werd bepaald.

Op zaterdag 6 januari komt koploper ESDO uit Kockengen op bezoek in sporthal De Jager in Giessen.