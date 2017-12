Korfballers ACKC lopen in eigen huis dure punten mis

ALMKERK - Het ACKC/Jeugdsportfondsteam is er zaterdag niet in geslaagd om het jaar 2017 met een goed resultaat af te sluiten. Thuis werd met 20-21 verloren van hekkensluiter Atlas.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd eerst een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Cees van Breugel, jarenlang fanatiek ACKC-fan en mede-organisator van het "Moeder Antje" koppel schiettoernooi. Tevens werd er met rouwbanden om gespeeld.

ACKC begon niet sterk aan de wedstrijd, liet zich te gemakkelijk onder druk zetten en speelde heel nerveus. Dat resulteerde al snel in een 1-3 achterstand. De thuisploeg poogde onder die druk uit te spelen, maar het kwam in het eerste kwartier niet meer langszij.

Al snel probeerde coach den Hartog het met een wissel. Hij haalde Wietze de Vries er tijdelijk uit, waarna Frank Bakker zijn plaats innam. Op het eerste gezicht bracht dit niet het gewenste effect. De tegenstanders waren veel effectiever en verschalkten vele malen via een afstandsschot hun directe tegenstander. ACKC moest zelfs vijf minuten voor rust een achterstand van 7-11 incasseren. Na een flinke inhaalrace werd een ruststand van 12-14 bereikt.

In de tweede helft kon ACKC alleen nog maar aanklampen maar de achterstand bleef op het scorebord. Kans op kans werd gemist en inmiddels was het halverwege de tweede helft bij een stand van 15-20 ogenschijnlijk gebeurd met ACKC.

De comeback tot 20-21 was niet voldoende om punten over te houden aan het duel met de nummer laatst, waardoor Atlas de rode lantaarn overdoet aan de Almkerkse korfballers.

Op zaterdag 6 januari gaat ACKC op bezoek bij Maassluis, de ongeslagen koploper in de tweede klasse I. De aanvang van de wedstrijd in de Olympiahal in Maassluis is 15.30 uur.