Vier nieuwe jeugdtrainers bij Altena Road Runners

WOUDRICHEM - Vier assistent-jeugdtrainers hebben zaterdag bij de Altena Road Runners hun certificaat behaald.

De atletiek jeugdgroep is de laatste jaren in omvang gegroeid en ook met het oog op groei in de toekomst is de jeugdtrainersgroep nu uitgebreid naar acht trainers.

Altena Road Runners feliciteert de vier geslaagden; Dick van Elzelingen, Wouter van Diggelen, Jenette Tolhoek en Marleen van Breugel.