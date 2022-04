Meer woninginbraken in Altena, gewelds- en seksuele delicten onder landelijk gemiddelde

ALTENA • Het aantal woninginbraken in de gemeente Altena is vorig jaar gestegen ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de daling die was ingezet tenietgedaan.

In 2021 werd er 75 keer ingebroken, terwijl dit in 2020 55 keer was. In 2019 werd er wel vaker ingebroken, namelijk tachtig keer. In vergelijking met omliggende gemeenten wonen in Altena in verhouding de meeste slachtoffers van woninginbraak, namelijk 3,2 op 1000 inwoners.

In de gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden krijgen 3 op de 1000 inwoners te maken met inbrekers. In Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam gaat het om 1 slachtoffer op 1000 inwoners. In de gemeente West Betuwe worden 2,4 op de 1000 inwoners slachtoffer van woninginbraak.

Het CBS meldt dat het aandeel jongeren dat wordt verdacht van woninginbraak, steeds kleiner wordt. In 2012 was de helft van de verdachten van woninginbraken jonger dan 25 jaar, in 2021 is dit gedaald tot 1 op de 3 verdachten. De gemiddelde leeftijd van een woninginbreker is hiermee gestegen van 28 jaar naar 31,5 jaar.

Het CBS deelt ook cijfers over het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten. In Altena kregen in 2021 2,1 op de 1000 inwoners hiermee te maken. Het landelijk gemiddelde ligt op 4,3 gewelds- en seksuele delicten per 1000 inwoners in 2021.