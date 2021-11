Succesvolle editie Dutch Food Week Altena 2021

REGIO • Altena deed dit jaar voor het eerst mee met Dutch Food Week. Tijdens deze eerste eigen editie waren er 18 activiteiten door 13 verschillende organisatoren.

Roland van Vugt, wethouder duurzaamheid: “We hebben enthousiast agrarisch ondernemerschap gezien en een divers palet aan vakmanschap. Er was veel aanloop van inwoners die zich positief hebben laten verrassen door de veelzijdigheid van onze streek. Het is belangrijk de waarde van voedsel te ontdekken, te zien waar het vandaan komt en hoe het geteeld wordt.”

Lekker druk

Dutch Food Week Altena 2021 stond in het teken van nieuwe samenwerkingen, ontdekkingen, innovatie en liet zien wat ons gebied voor moois te bieden heeft,” aldus Van Vugt. Johan van ‘t Sant van boerderij Lekker Gemekker opende de deuren op 16 oktober.

“Met veel plezier hebben we meegedaan met de Dutch Food Week Altena omdat we het belangrijk vinden het verhaal achter ons bedrijf en product te vertellen. Omdat het heel de dag lekker druk was hebben we hier goed de kans voor gekregen. Naar schatting zijn er ongeveer 300 mensen langs geweest. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.”

Korte voedselketen

Er waren activiteiten voor jong en oud, voor inwoners en voor ondernemers. Belangrijk thema voor Altena was de korte voedselketen, waarbij de afstand tussen boer en bord zo klein mogelijk is.