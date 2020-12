Oud-voorzitter Sparta’30 Joost Schmidt overleden

ANDEL • Oud-voorzitter Joost Schmidt van Sparta’30 is op 84-jarige leeftijd overleden.

Schmidt heeft veel betekend voor de Andelse club. Hij was in de zestiger jaren gedurende vijftien seizoenen een vaste kracht in het eerste elftal.

Vanaf 1960 maakte Joost Schmidt maar liefst 40 jaar lang in diverse functies deel uit van het bestuur van Sparta’30, waaronder een lange periode als voorzitter. Schmidt werd bij leven onder meer onderscheiden met de gouden speld van de KNVB.