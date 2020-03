Negende coronabesmetting in Altena

Sinds gisteren zijn er 2 patiënten in Nederland overleden aan COVID-19. Er zijn 155 nieuwe patiënten bij ons gemeld. In totaal zijn er nu 959 personen positief getest, waarvan 136 patiënten opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis. #COVID19 #coronavirushttps://t.co/QSaXHCo6TD