Groot aantal brandweerlieden krijgt onderscheiding

ALMKERK • Tijdens de jaarlijkse korpsavonden voor de brandweerteams in de gemeente Altena is vrijdag en zaterdag op Golfpark Almkreek in Almkerk een groot aantal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Al geruime tijd kunnen leden van de vrijwillige brandweer na twintig dienstjaren worden voorgedragen voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is besloten om per 1 januari 2020 deze automatische benoemingsgrond voor een Koninklijke Onderscheiding te beëindigen.

Reactie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft besloten dat voor alle vrijwillige brandweercollega's die op 1 januari 2020 twintig (of meer) jaren in dienst zijn een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding wordt aangevraagd, mits hij of zij hier uiteraard prijs op stelt.

Uitreiking op korpsavonden

De wijziging in het decoratiestelsel heeft tot gevolg dat waarnemend burgemeester van gemeente Altena, Marcel Fränzel, op de korpsavonden een groot aantal Koninklijke Onderscheidingen heeft uitgereikt.

Op vrijdagavond kregen de volgende brandweerlieden een lintje:

• Steef van Dalen uit Meeuwen (52 jaar) is sinds 1995 lid van de vrijwillige brandweer, team Dussen, in de functie Bevelvoerder en Brandweerchauffeur. 24 dienstjaren;

• Henk van Giessen uit Geldermalsen (47 jaar) is sinds 1995 lid van de vrijwillige brandweer, team Wijk en Aalburg, in de functie Manschap en Brandweerchauffeur. 24 dienstjaren;

• Bram van Helden uit Wijk en Aalburg (40 jaar) is sinds 1999 lid van de vrijwillige brandweer, team Wijk en Aalburg, in de functie Manschap. 20 dienstjaren;

• Huub van Helden uit Wijk en Aalburg (45 jaar) was sinds 1992 lid van de vrijwillige brandweer, team Wijk en Aalburg, in de functie Manschap en Brandweerchauffeur. 27 dienstjaren;

• Gerard van den Heuvel uit Werkendam (56 jaar) is sinds 1990 lid van de vrijwillige brandweer, team Werkendam, in de functie Bevelvoerder. 29 dienstjaren;

• Hans van Meel uit Nieuwendijk (51 jaar) is sinds 1998 lid van de vrijwillige brandweer, team Werkendam, in de functie Bevelvoerder en Brandweerchauffeur. 21 dienstjaren;

• Aart van Mersbergen uit Veen (48 jaar) is sinds 1990 lid van de vrijwillige brandweer, team Wijk en Aalburg, in de functie Bevelvoerder. 29 dienstjaren;

• Jasper de Rie uit Werkendam (56 jaar) is sinds 1998 lid van de vrijwillige brandweer, team Werkendam, in de functie Manschap. 21 dienstjaren;

• Patrick van Tilborg uit Dussen (45 jaar) is sinds 1996 lid van de vrijwillige brandweer, team Dussen, in de functie Bevelvoerder. 23 dienstjaren;

• Caspar van Veldhoven uit Dussen (48 jaar) is sinds 1996 lid van de vrijwillige brandweer, team Dussen, in de functie Bevelvoerder. 23 dienstjaren;

• Jaap Vink uit Werkendam (60 jaar) is sinds 1979 lid van de vrijwillige brandweer, team Werkendam, in de functie Manschap. 40 dienstjaren;

• Evert Vos uit Wijk en Aalburg (54 jaar) was sinds 1990 lid van de vrijwillige brandweer team Wijk en Aalburg, in de functie Manschap en Brandweerchauffeur. 28 dienstjaren.

Zaterdagavond mocht de burgemeester bij onderstaande personen de versierselen opspelden:

• Anton Bouman uit Giessen (53 jaar) is sinds 1991 lid van de vrijwillige brandweer, team Giessen, in de functie Teamleider, Bevelvoerder en Brandweerchauffeur. 28 dienstjaren;

• Leon Brouwers uit Genderen (42 jaar) is sinds 1997 lid van de vrijwillige brandweer, team Genderen, in de functie Manschap. 22 dienstjaren;

• Oscar Combee uit Wijk en Aalburg (48 jaar) is sinds 1999 lid van de vrijwillige brandweer, team Genderen, in de Manschap en Brandweerchauffeur. 20 dienstjaren;

• Daniël van Drunen uit Genderen (47 jaar) is sinds 1995 lid van de vrijwillige brandweer, team Genderen, in de functie Manschap en Brandweerchauffeur. 24 dienstjaren

• Albert Hartman uit Sleeuwijk (59 jaar) is sinds 1993 lid van de vrijwillige brandweer, team Sleeuwijk, in de functie Manschap en Brandweerchauffeur. 26 dienstjaren;

• Anton van Leest uit Hank (64 jaar) is sinds 1981 lid van de vrijwillige brandweer, team Hank, in de functie Bevelvoerder. 38 dienstjaren;

• Erwin de Man uit Sleeuwijk (50 jaar) is sinds 1990 lid van de vrijwillige brandweer, team Sleeuwijk, in de functie Teamleider en Bevelvoerder. 29 dienstjaren;

• Hans Rochat uit Giessen (52 jaar) is sinds 1993 lid van de vrijwillige brandweer, team Giessen, in de functie Bevelvoerder. 28 dienstjaren;

• Kees van der Stelt uit Genderen (59 jaar) is sinds 1991 lid van de vrijwillige brandweer, team Genderen, in de functie Bevelvoerder. 27 dienstjaren;

• Arie Thur uit Genderen (53 jaar) is sinds 1997 lid van de vrijwillige brandweer, team Genderen, in de functie Teamleider, Bevelvoerder en Brandweerchauffeur. 22 dienstjaren

• Dick van Vugt uit Sleeuwijk (46 jaar) is sinds 1997 lid van de vrijwillige brandweer, team Sleeuwijk, in de Manschap en Brandweerchauffeur. 22 dienstjaren.