Sleeuwijker rent 5700 euro bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding

WOUDRICHEM/SLEEUWIJK • Met zijn deelname aan de Vestingstadrun in Woudrichem heeft Sleeuwijker René de Vos zaterdag in totaal 5725 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.

De organisatie had nog een verrassing in petto. Vlak voor de start van zijn prestatieloop over elf kilometer kreeg De Vos van de Altena Road Runners nog eens een cheque van 300 euro uitgereikt.

De Vos liep liep zijn wedstrijd in het rode #rentegenkanker shirt van KWF.

Nooit verwacht

"Ik had vooraf nooit verwacht zo'n enorm bedrag op te halen met mijn actie. Ik heb mijn streefbedrag tussendoor drie keer bij moeten stellen. Het was een fantastische dag, die gelukkig 's middags droog verliep. De wind maakt het soms wel zwaar, maar ik ben ontzettend blij dat ik op deze manier mijn steentje bij heb kunnen dragen aan onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte."