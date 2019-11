Altena maakt werk van succesvol inburgeren

REGIO • De vier gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout, trekken samen met MidZuid op voor succesvol inburgeren.

De partijen slaan de handen ineen ter voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering, die vanaf 1 januari 2021 in werking treedt.

In deze pilot gaan inburgering, re-integratie en ondersteuning hand in hand. De gemeenten, Werkgeversservicepunt West-Brabant, taalinstituut Capabel Taal, Vluchtelingenwerk, SurPlus en sociaal werkbedrijf MidZuid combineren hun jarenlange ervaring om de statushouders aan het werk te helpen.

De inburgeringslessen vinden plaats bij MidZuid in Oosterhout en worden gecombineerd met het opdoen van werkervaring.

De eerste groep statushouders is inmiddels gestart. Naast het leren van de taal is er volop aandacht voor het opdoen van kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, vakvaardigheden en werknemersvaardigheden, maar ook voor talentontwikkeling. Deelnemers komen via speedmeets, bedrijfsbezoeken en leerwerkplekken in contact met werkgevers. In het traject is er naast de gezamenlijke oriëntatie ook ruimte om individueel vorm te geven aan een eigen ontwikkelingsplan om vervolgens uit te groeien naar een betaalde baan.

Kick-off

Afgelopen week waren alle partijen aanwezig bij de feestelijke kick-off. Alle aanwezigen stelden zich aan elkaar voor.

Een van de deelnemers had voor het feestelijk tintje ook zelf gerechten gemaakt. In Syrië heeft hij altijd als kok gewerkt en in Nederland hoopt hij zijn liefde voor koken in de praktijk te brengen en als kok aan de slag te gaan.

Dianne Bekker van MidZuid sloot de bijeenkomst af met de woorden: "Hier ben je architect van je eigen leven. Verlies je kracht niet, benut haar. Dit land kan je zoveel kansen bieden. Maar je moet dat wel afdwingen. Werk hard, leer de taal en de gewoonten en stel jezelf open."