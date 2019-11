Bouwie haalt vliegtuig naar Veen

VEEN • Tonnie Bouman van doe-het-zelfwinkel is altijd wel in voor gekke dingen. Deze keer heeft hij een vliegtuig gekocht, zonder dat hij daar verstand van heeft.

Onder het mom van 'Hoe gekker hoe beter' schafte Bouman het vliegtuig aan via een veiling. Eenmaal gekocht was er geen weg meer terug. Aangezien het vliegtuig 24 meter breed is en 26 meter lang, is dit een aardig gevaarte. Eenmaal gekocht bleek dat het vliegtuig eigenlijk binnen twee weken weg moest zijn.

Het vliegtuig, type DHC 7, in de volksmond een 'DASH', C-GGUL, is oorspronkelijk afkomstig uit Canada en heeft de naam Havilland Canada Dash 7. Het vliegtuig was van een Canadees vliegtuigen maatschappij Voyageur Airways, die het verhuurde aan Nederland.

Afghanistan

Het vliegtuig heeft gediend voor het vervoeren van het Defensie-personeel. Er waren 60 zitplaatsen aanwezig. Het vliegtuig vloog naar Kandahar in Afghanistan en vanaf daar werd het personeel met het vliegtuig naar zijn eindbestemming in Uruzgan gebracht.

Het vliegtuig is 's nachts tijdens het taxiën op vliegveld Eindhoven met de vleugeltip tegen een boom aangekomen, waardoor deze beschadigd is geraakt. In de tijd dat de herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden is de vliegwaardigheid verlopen. Hierdoor mocht het vliegtuig niet meer de lucht in.

Bewonderen

Sinds afgelopen woensdag staat het vliegtuig bij Bouwie aan de Veensesteeg 16 B in Veen en is het voor iedereen te bewonderen.

Maar het transport had nog aardig wat voeten in de aarde en heeft voor de nodige slapeloze nachten gezorgd.

"Na heel wat avonden gegoogeld te hebben en her en der geïnformeerd te hebben bleek dat niemand te kunnen vertellen hoe zo'n vliegtuig uit elkaar moest", vertelt Gerrit Vos van Bouwie. "Zelf dacht ik: vleugels eraf en op transport, maar dat viel toch even tegen."

Via via kwam het team van Bouwie in contact met een Canadees die verstand heeft van dergelijke vliegtuigen en wel naar Nederland wilde komen om te helpen de 'uitdaging' het hoofd te bieden.

Het vliegtuig werd ontmanteld op een militair terrein en waar juist gedacht werd dat de lengte van de romp alleen een probleem zou zijn, bleek ook de breedte van de gedemonteerde vleugels een probleem te worden. De vleugels konden niet verder uit elkaar gehaald worden. Hierdoor was de breedte per vleugel 5 meter en de lengte 13 meter.

"Doordat de vleugels zo breed waren, konden we niet vanuit de normale uitgang naar de snelweg toe", zegt Gerrit. In totaal kwamen vier trailers te pas aan het transport.