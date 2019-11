Streep door vaker parkeren op marktplein Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Het marktplein in Wijk en Aalburg gaat op zaterdagen voorlopig niet structureel gebruikt worden als parkeerterrein.

Dat heeft het college besloten op basis van een onderzoek naar de parkeerdruk in het centrum van Wijk en Aalburg. In de aanloop naar drukke feestdagen mogen automobilisten wél parkeren op het plein, zoals nu ook al het geval is.

Ondernemers en winkeliers in het gebied kunnen elk jaar vóór 1 november suggesties doen voor maximaal tien dagen waarop de Markt in het volgende kalenderjaar volgens hen open zou moeten zijn voor auto's.

De gemeente stelt dan uiterlijk 1 december de exacte data vast, indien nodig in overleg met ondernemers, en zorgt voor communicatie van de openstellingsdagen. Dit geeft duidelijkheid voor alle betrokken partijen.

Adequaat

"Met dit besluit verwachten we ondernemers en winkelpubliek adequaat te faciliteren qua parkeren, maar ook het verblijfsgebied voor voetgangers en de standplaatsen ambulante handel zoveel mogelijk te respecteren", aldus B&W in een brief naar de gemeenteraad.

Vanaf eind vorig jaar is gedurende twee periodes op verzoek van de ondernemers een proef uitgevoerd met parkeren op het marktplein op zaterdag. "In het parkeeronderzoek van juni 2019 is een bezettingsgraad geconstateerd van ten hoogste 71 procent; in het parkeeronderzoek van eind 2018 en begin 2019 ten hoogste 87 procent", schrijft het college.

Niet té hoog

Dat is hoog, maar nog niet té hoog. Volgens informatie van kennisinstituut CROW wordt een bezettingsgraad vanaf 90 procent als te vol ervaren en ontstaat zoekverkeer, omdat het lastiger wordt om een parkeerplaats te vinden.

"Dat is in het centrumgebied van Wijk en Aalburg niet aan de orde. De geconstateerde parkeerdruk geeft ons dan ook geen aanleiding het marktplein structureel open te stellen voor parkeren. Bovendien kan de parkeerdruk nog verlaagd worden als het winkelpersoneel zijn auto parkeert buiten het drukste gedeelte van het centrumgebied."

Tom Oostra