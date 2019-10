'Geen dwang' voor Rijswijkse volkstuinhuurders

RIJSWIJK • De brief van burgemeester en wethouders aan de huurders van de volkstuinen in Rijswijk had geen andere bedoeling dan te inventariseren of ze eventueel plaats willen maken voor een pluktuin.

"Afhankelijk van de reacties zal over een vervolg nagedacht worden", stelt het college, dat aangeeft dat het inmiddels in gesprek is met de huurders. Hierbij zal het college ' in ieder geval duidelijk maken dat van enige dwang geen sprake zal zijn'.

De gemeente Altena, dat eigenaar is van de volkstuinen, wil onderzoeken of op de locatie aan de Rijswijkse Wiel een pluktuin kan komen. Zo'n 'voedselbos' is een wens van Brabants Landschap, dat bij de aanleg van het nieuwe sportpark voor voetbalvereniging GRC 14 natuur heeft ingeleverd.

De voormalige gemeente Woudrichem was al voornemens om die natuur te compenseren en vorig jaar heeft Brabants Landschap in afstemming met natuurvereniging Altenatuur laten weten dat het die natuurcompensatie wil realiseren op de volkstuinpercelen aan de Rijswijkse Wiel.

Bestemmingsplanwijziging

Brabants Landschap wil daar dus een pluktuin aanleggen, al is daar nog wel een bestemmingsplanwijziging voor nodig.

"Indien de gemeente hier medewerking aan verleent teneinde hier een pluktuin te realiseren, zal Brabants Landschap een streep zetten door de toegezegde natuurcompensatie", aldus het college.

De fractie van Progressief Altena had eerder vragen gesteld over de plannen.

Geschrokken

Raadslid Anne-Wil Maris constateerde dat de volkstuinhuurders geschrokken waren van de brief van de gemeente en niet van plan om te verkassen. B&W nuanceert dat beeld. Van de twaalf huurders zouden er drie best bereid zijn om de huur op te zeggen. Zij juichen het plan van Brabants Landschap bovendien toe.

"Als nog circa vijf huurders hun huur binnen een jaar zouden willen beëindigen, zou mogelijk in goed onderling overleg een herschikking kunnen plaatsvinden van de nog aanwezige volkstuinhuurders, die geleidelijk zullen stoppen. Op die manier zou Brabants Landschap alvast een begin kunnen maken met de pluktuin en die geleidelijk kunnen uitbreiden", zegt het college.