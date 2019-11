Kroon op jubileumjaar voor Tibo-Veen

VEEN • Burgemeester Marcel Fränzel reikte woensdag in Den Bosch namens koning Willem-Alexander het predicaat Hofleverancier uit aan Robert-Jan Loeff, eigenaar en directeur van technisch installatiebedrijf Tibo-Veen.

"Het is de kroon op het jubileumjaar", vertelt Tanja Loeff-Hageman. Samen met haar man Robert-Jan Loeff en Jan Blijenberg, die uiteraard ook bij dit bijzondere moment aanwezig waren, vormt ze de driekoppige directie.

Op de vraag of ze verrast waren met het predicaat Hofleverancier, antwoordt ze dat ze zelf betrokken is geweest bij de aanvraag en dat het daarom niet echt een verrassing was voor de directie.

Verrassing

"Vorig jaar rond deze tijd startten we met de aanvraag. Je moet veel gegevens aanleveren, waaronder ook een visie op de toekomst. We zijn er dus al een tijd mee bezig geweest. Maar voor mijn schoonouders en de medewerkers was het een grote verrassing."

Dat het personeel zo verrast kon worden, heeft er alles mee te maken dat Tibo-Veen het hele jaar 2019 als jubileumjaar heeft uitgeroepen.

"In de officiële stukken van de Kamer van Koophandel was wel het oprichtingsjaar 1919 geregistreerd, maar we konden in de stukken nergens een exacte oprichtingsdatum vinden. Eind 2018 hebben we daarom tijdens de kerstborrel aan alle medewerkers verteld dat we heel 2019 feest gingen vieren. We organiseerden bijvoorbeeld spontaan een pizzaparty of we lieten op zaterdag een taart bezorgen en als absolute hoogtepunt, buiten woensdagavond dan, gingen we met alle medewerkers en hun partners een weekend naar Maastricht."

Weer een jubileumfeestje

Onder het voorwendsel van weer een jubileumfeestje, verzamelde het personeel zich op de feestelijke avond in de Orangerie in Den Bosch. "Ze wisten dat we Jos Burgers als spreker uitgenodigd hadden. Maar er bleek nog een spreker te zijn, namelijk de burgemeester. Hij had een belangrijke mededeling. Het was dé grote verrassing en de reacties waren heel warm. Medewerkers omschreven het als een echt kippenvel-moment."

Ook voor schoonvader Joop Loeff was het predicaat een grote verrassing en hij was zichtbaar ontroerd. Tanja verklaart: "Hij heeft zich zo lang voor het bedrijf ingezet. In de jaren '60 kwam hij bij het bedrijf werken en eind jaren '80 werd hij naast directeur ook eigenaar. Tibo-Veen is hierdoor een groot deel van zijn leven."

Hoe Tibo-Veen het predicaat in de praktijk gaat voeren, is nog iets om over na te denken. Vanaf nu mogen ze het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' voeren. "Je krijgt het predicaat niet zomaar en dat geeft de onderscheiding echt een meerwaarde", legt Tanja uit.

"Het is echt iets om trots op te zijn. Volgend jaar zijn er maar liefst vijf medewerkers 40 jaar in dienst en dat geeft wel aan hoe betrokken het personeel is. We wilden dit daarom ook vieren met alle medewerkers die Tibo-Veen maken tot wat we zijn."

