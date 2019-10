Werkendammer Arie Rijneveld nieuwe voorzitter SGP-jongeren

WERKENDAM • Arie Rijneveld (24) uit Werkendam wordt de nieuwe voorzitter van SGP-jongeren.

Na een periode als tijdelijk voorzitter zal hij eind deze week tijdens het najaarscongres officieel benoemd worden. Daar zal hij zijn maidenspeech uitspreken en daarin zal hij ingaan op zijn plannen voor de komende periode.

Daarmee wordt Rijneveld de veertiende landelijk voorzitter van de politieke jongerenorganisatie, die dit jaar 85 jaar bestaat. Rijneveld studeerde in het verleden Bestuurskunde en volgde daarnaast de lerarenopleiding Wiskunde.

Geweldig

In het dagelijks leven is hij leraar Wiskunde op de Gomagomarrus scholengemeenschap in Gorinchem. Rijneveld: "Ik vind het geweldig om met jongeren om te gaan. Op school, maar ook bij SGP-jongeren."

Rijneveld is zeker geen onbekende binnen de organisatie. Sinds 2013 is hij actief bij SGP-jongeren. In het verleden was hij actief als voorzitter van de lokale commissie Werkendam en stond hij aan het roer van diverse politieke commissies bij SGP-jongeren.

In januari 2018 trad Rijneveld toe tot het landelijk bestuur en in het voorjaar van 2019 werd hij aangewezen als tijdelijk voorzitter.

Vervolg

De komende periode kan hij hier dus een vervolg aan geven. Rijneveld: "Het is een geweldige taak om SGP-jongeren te mogen leiden en ik zie ernaar uit dit samen met alle bestuursleden, vrijwilligers en leden te gaan doen."