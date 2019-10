Tibo-Veen wordt Hofleverancier

DEN BOSCH/VEEN • Burgemeester Marcel Fränzel heeft woensdag tijdens een bijeenkomst in Den Bosch namens koning Willem-Alexander het predicaat Hofleverancier uitgereikt aan Robert-Jan Loeff, eigenaar en directeur van technisch installatiebedrijf Tibo-Veen.

Het predicaat geeft bedrijven het recht om het koninklijk wapen te voeren, met daarbij de toevoeging 'Bij koninklijke beschikking Hofleverancier'.

Om dit predicaat te mogen ontvangen moeten bedrijven aan diverse voorwaarden voldoen. Zo moet het bedrijf een vooraanstaande plaats innemen in de regio en moeten zowel de bestuurders als de onderneming zelf van onbesproken gedrag zijn.

100 jaar

Tibo-Veen is in 1919 opgericht door Teunis van Tilborg en bestaat dit jaar 100 jaar. Eind jaren 80 is het bedrijf overgenomen door Joop Loeff.

Zijn zoon, Robert-Jan Loeff is de huidige eigenaar. Samen met echtgenote Tanja Loeff-Hageman en Jan Blijenberg vormt hij de driekoppige directie.