Nieuwe locatiedirecteur Willem van Oranje College

Lida Spuijbroek gaat als directeur personeel een actieve rol spelen in de nieuwe afdeling ‘Talent & Ontwikkeling’. (archieffoto: Marijke Verhoef)

WIJK EN AALBURG • Arie van Vuuren volgt per 1 januari Lida Spuijbroek op als locatiedirecteur van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.

Spuijbroek was ruim tien jaar locatiedirecteur in Wijk en Aalburg. Binnen 'het Willem' was Van Vuuren de afgelopen jaren al adjunct-directeur en directeur van ISK Wereldschool.

Logisch

"Als verbinder van mensen (personeel en leerlingen) heeft Arie het onderwijs in de scholen vormgegeven en zeer goede resultaten behaald. Vanuit de ontwikkelingen in de scholengroep is het dan ook een meer dan logische stap dat Arie in de locatiedirectie Lida opvolgt. Arie blijft daarnaast ook directeur van ISK Wereldschool", aldus Jan Maarten De Bruin, voorzitter van het college van bestuur.

Hij geeft aan dat de keuze is gemaakt om in de directie van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg geen vacature te laten ontstaan en de werkzaamheden anders te gaan verdelen.

Personeelontwikkeling

Spuijbroek blijft wel actief binnen de Willem van Oranje Scholengroep en gaat als directeur personeel een actieve rol spelen in de nieuwe afdeling 'Talent & Ontwikkeling'. "Een prachtige nieuwe uitdaging voor Lida vanuit haar talent en interesse voor personeelsontwikkeling", stelt De Bruin.

"Voor het vele en zeer goede werk dat Lida in ruim tien jaar als locatiedirecteur heeft verricht, zijn we haar zéér dankbaar. Met passie en oog voor medewerkers en leerlingen heeft Lida de school in Wijk en Aalburg geleid."

Half januari wordt op school 'op gepaste wijze' afscheid van Spuijbroek genomen.