Willem van Oranje College voortaan 'Gezonde School'

WIJK EN AALBURG • Wethouder Peter van der Ven heeft maandag het vignet Gezonde School uitgereikt aan het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.

Om het vignet te halen, moet een school aan verschillende criteria voldoen. Bijvoorbeeld voorlichting en activiteiten over roken, alcohol en drugs.

Wethouder Peter van der Ven: "Wij zijn blij dat het Willem van Oranje College zich inzet voor de gezondheid van haar leerlingen. Het is belangrijk dat scholen hun leerlingen ondersteunen bij een gezonde persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld het omgaan met middelen. Samen met ouders en opvoeders, die een belangrijke rol spelen in de middelenopvoeding van hun kind, kan de school helpen om het gebruik van middelen zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen."

Het vignet geldt overigens ook voor het Da Vinci College, dat in hetzelfde gebouw zit.