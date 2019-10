'Mijn huis op maat' is een aanrader

REGIO • Om een gratis woonadvies op maat te geven, zijn er in de gemeente Altena vrijwillige woonadviseurs van Trema Welzijn.

Mensen kunnen hen vragen om langs te komen voor een huisbezoek. Samen lopen ze door de woning en krijgen ze een persoonlijk woonadvies met daarin de verbeterpunten van de woning. Het woonadvies geeft ook een indicatie van de kosten.

Mensen kunnen daarna zelf aan de slag gaan of er een professional bij halen. Onlangs heeft er een woonscan plaatsgevonden bij de familie Van Zanten in Nieuwendijk, vertelt Kees Braat, coördinator geschikt wonen in Altena. "De familie Van Zanten is erg enthousiast over haar ervaringen met vrijwilliger John Teunisz van Trema Welzijn, met wie de woning is doorgelopen", vertelt hij.

Vele mogelijkheden

Aanleiding was de informatieavond 'Mijn huis op maat' waar vele mogelijkheden voor grotere of kleine woningaanpassingen gepresenteerd werden, vervolgt Susanne Buys van Rabobank Altena-Bommelerwaard.

"In de woonscan aan huis worden ter plekke de mogelijkheden doorgesproken en krijg je later een naslagwerk met een globale kostenindicatie. Deze aanpassingen kunnen variëren van advies over aanpassing van badkamer, maar ook van een op afstand bedienbaar hulpmiddel om bijvoorbeeld een bovenraampje te openen of plintverlichting, die aan gaat zodra je in donker 's nachts uit bed stapt. Daarnaast wordt er tijdens de woonscan ook aandacht besteed aan de beveiliging in en rondom de woning. Kortom, een aanrader voor iedereen die zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen."

Bij de voorlichting zijn ook adviseurs van Rabobank Altena-Bommelerwaard aanwezig om advies te geven als het gaat om het langer zelfstandig zijn. Er wordt stilgestaan bij de alle opties en financiële mogelijkheden. Het platform IkWoonLeefZorg voor ouderen en mantelzorgers wordt besproken.

Eigen rekeningen

Ook worden de opties tot het blijven beschikken over eigen rekeningen in verschillende situaties en de dienstverlening van de Rabobank gericht op de minder mobiele klantgroep besproken.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de financieringsmogelijkheden voor senioren, gericht op aankopen van een volgende woning of verhogen van de bestaande lening. Tot slot bespreken de adviseurs de optie tot het benutten van de overwaarde van de woning.

De gemeente Altena organiseert woensdag 30 oktober in samenwerking met Trema Welzijn en Rabobank Altena-Bommelerwaard de informatieavond 'Mijn huis op maat', over een leven lang veilig én comfortabel wonen.

De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 uur tot 21: 00 uur in d'Alburcht, Perzikstraat 14a in Wijk en Aalburg. Inloop is vanaf 19:15 uur en aanmelden is niet nodig.