Eerste nestkast in Sleeuwijk in strijd tegen eikenprocessierups

SLEEUWIJK • Wethouder Roland van Vugt hangt woensdag het eerste nestkastje op aan het Transvaal in Sleeuwijk.

Het is de eerste van 100 nestkasten en 25 insectenkasten die in eikenbomen in Sleeuwijk komen om de eikenprocessierups te bestrijden. Het is een initiatief van Natuurinclusief Altena.

Sleeuwijk heeft veel eikenbomen. De eikenprocessierups zorgde er deze zomer net als op veel andere plaatsen in Nederland voor overlast. Samen met Natuurinclusief Altena start de gemeente Altena nu een proef om de rupsen te bestrijden met natuurlijke vijanden. De vogels die op de nestkastjes afkomen eten de eikenprocessierups.

Bermen inzaaien

Naast de nestkasten, zaait de gemeente ook een aantal bermen in Sleeuwijk in met een bloemrijk zadenmengsel. Dit lokt vogels én insecten. Deze natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups houden van een groene omgeving met bloemen.

Wethouder Van Vugt: "Wij ondersteunen het initiatief van Natuurinclusief Altena graag. De enige echt duurzame oplossing om de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan is natuurlijke bestrijding door mezen en insecten. Als zij de ruimte krijgen, kan de natuur haar werk doen."