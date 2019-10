CDA bevraagt college over 5G

ALTENA • Het CDA in Altena heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de gevolgen van 5G voor de gezondheid van mensen.

5G is de opvolger van 4G en maakt in de toekomst sneller mobiel internet mogelijk. Op de website van de rijksoverheid is te lezen dat ze in 2020 de eerste frequenties, waar bedrijven 5G mee kunnen aanbieden, gaat veilen.

"Het is echter nog onduidelijk of en hoeveel de huidige blootstelling aan elektromagnetische velden gaat veranderen met de uitrol van 5G", schrijft het CDA aan het college.

De partij wil graag weten of er al plannen zij om binnen de gemeentegrenzen van Altena nieuwe zendmasten te plaatsen en hoe het college de inwoners gaat informeren over de 'blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden'.