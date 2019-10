Vreugdenhil: 'Veehouderijbesluit moet alsnog van tafel'

NIEUWENDIJK • Als het aan Statenlid Hermen Vreugdenhil ligt gaat het Brabantse veehouderijbesluit uit 2017 alsnog van tafel.

Protesterende boeren, onder wie volgens Statenlid Hermen Vreugdenhil veel uit Altena, zagen vrijdag op het plein bij het provinciehuis in Den Bosch hoe het provinciebestuur voorlopig vasthoudt aan de deadline van 1 april 2020.

Dan moeten boerenbedrijven hun vergunningaanvraag in orde hebben om te kunnen voldoen aan strengere stikstofregels. In 2017 is namelijk besloten om de landbouw in Brabant in extra snel tempo te verduurzamen. Sneller dan landelijk beleid en dat frustreert de boeren en ook Nieuwendijker Vreugdenhil, die in de Provinciale Staten de enige zetel voor ChristenUnie-SGP inneemt.

Oneerlijk

De nieuwe regels zijn oneerlijk, betoogt hij. "En misschien worden de boeren in Altena nog wel meer getroffen, omdat we hier geen stikstofgevoelige natuurgebieden hebben. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Loonse en Drunense Duinen en toch moeten boeren in Altena aan dezelfde regels voldoen als hun collega's in De Peel. Bovendien zijn de regels net over de grens in Gelderland veel soepeler."

Vreugendenhil ziet dat veel ondernemers het niet kunnen opbrengen om hun bedrijven vóór de 'fatale datum' van 1 april aan te passen en daardoor omvallen. "De hoeveelheid bedrijven die te koop staan zegt genoeg."

CDA

Het debat van afgelopen vrijdag op het provinciehuis omschrijft Vreugdenhil als 'intens'. Hij is teleurgesteld in de uitkomst, ook omdat coalitiepartij CDA, dat vooraf in een ronkend persbericht nog eiste dat de datum van 1 april van tafel moet, uiteindelijk toch één lijn trok met coalitiepartners VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

"De verwachtingen waren inderdaad hooggespannen", beaamt Vreugdenhil, die vaak optrekt met de christendemocraten en dat ook zal blijven doen. "Maar het voelde vrijdag af en toe wel alsof ik als enige de belangen van onze boeren stond te verdedigen. De discussie is zó gepolitiseerd. De coalitiepartijen waren alleen maar bezig hun coalitieafspraken overeind te houden."

Rik Grashoff

Gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) zegde wel toe dat als het Rijk dit najaar met landelijke stikstofregels voor de landbouw komt, deze regels naast het Brabantse beleid gelegd worden. "De provincie gaat hier dan eens rustig over nadenken, terwijl de boer geen bedenktijd heeft", stelt Vreugdenhil.

Volgens hem is het veehouderijbesluit, dat de provincie in 2017 nam, inmiddels 'achterhaald' en moet het daarom van tafel. "Zodat we opnieuw kunnen gaan nadenken over de gevolgen voor boeren en natuur en dat we met nieuw beleid de woningbouw weer op gang komt in de provincie."

Oproep

De Nieuwendijker maakt zich alweer op voor het volgend debat op 6 december, als ook de plannen vanuit Den Haag bekend zijn. "Deze ronde hebben we het niet voor elkaar gekregen om een streep te zetten door 1 april, maar ik blijf me hiervoor inzetten. Ik roep de boeren alvast op om dan weer van zich te laten horen."

Tom Oostra