Iedereen bij De Riethorst Stromenland is verliefd op Blitz, Gijs en Bo

ALMKERK • Iedereen is verliefd op de labradoodles Blitz, Bo en Gijs die sinds kort bij De Riethorst Stromenland worden ingezet.

De drie pups zijn samen met hun verzorgers en verpleegkundigen Marloes Verheijde, Karin van Heeren en Lian van der Stelt het zonnetje in huis voor bewoners met dementie.

"Wij denken dat de honden een toegevoegde waarde hebben voor de bewoners. Iedereen vindt de pups leuk. Bewoners, familie, maar ook de verzorgenden. Ze zorgen voor gezelligheid, maar dragen ook bij aan het welbevinden van bewoners. We hadden een bewoner die altijd moeilijk de slaap kon vatten, toen hebben we Gijs even bij hem gelegd en hij sliep zo in. Daar wordt je gewoon heel blij van", zo vertelt zorgmanager José de Groot.

Teddybeergehalte

De drie pups worden getraind door Theo Heuts van Stichting Blijf. Zij kozen voor het raslabradoodles, omdat ze goed zijn te trainen en een stabiel karakter hebben. Plus een hoog 'teddybeergehalte', zo laat trainer Heuts weten.

De honden wonen bij de verzorgenden thuis en gaan dagelijks mee naar het werk. De pups mogen vanaf acht weken mee naar het werk. Zo groeien de pups op met het werk en ervaren ze geen stress. Het is niet de bedoeling dat bewoners de honden verwennen met koekjes of de hond alleen gaan uitlaten. "Gijs weet nu de weg al naar de lift en de schuifdeuren. Hij heeft ook zijn rust nodig en dan mag hij in zijn bench."

Nieuwe schoenen

Lian van der Stelt neemt Gijs sinds een week of zes mee naar haar werk en werd verrast door een dementerende bewoner die nieuwe schoenen kreeg en deze vol trots liet zien aan de pup: "Kijk Gijs, ik heb nieuwe schoenen."

Vooral voor bewoners die soms niet meer communiceren met de omgeving kunnen de honden een ommekeer teweeg brengen. "Honden detecteren eerder angst of boosheid bij bewoners en zo kunnen we samen met verzorgenden escalatie voorkomen. Dat is ook beter voor de veiligheid van de medewerkers."

Solliciteren

Voor Karin van Heeren was het werken met honden én dementerende bewoners reden om te solliciteren bij De Riethorst Stromenland. Op 1 november begint ze met Bo in Altenahove. "Voor mij is de hond echt een toegevoegde waarde. Je moet een groot zorghart hebben om met dementerenden te werken en wij vormen straks als zorgduo een twee-eenheid."

Om de duo's zo goed mogelijk te laten functioneren moeten Marloes, Karin en Lian hun eigen hond opvoeden en worden ze daarin gecoacht door Stichting Blijf. "Zij moeten de hond leren lezen en signalen oppikken, net zoals je mensen met dementie moet leren lezen. Zo kun je een behandelplan maken dat gericht is op het welzijn van de bewoners. Het is mooi om te zien dat mensen spontaan weer beginnen te praten als ze een hond mogen aaien. Honden maken iets los, dat is heel bijzonder om mee te maken."

De honden brengen een zekere luchtigheid mee op de afdeling, waar mensen met dementie wonen. Bewoners staan vrolijker op en dat gevoel blijft hangen op de afdeling. De pups zijn al actief in de Lemmenskamp en per 1 november in Altenahove. Goezate krijgt per 1 december een zorgduo.

Hannie Visser-Kieboom