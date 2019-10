Nipte overwinning voor Almkerkse korfballers

ALMKERK • ACKC heeft zaterdag een nipte overwinning geboekt op Vriendenschaar, de nummer twee van de competitie.

ACKC begint de wedstrijd goed: binnen 3 minuten staat het al 4-0, maar Vriendenschaar komt op 4-2. Met nog 16 minuten te spelen in de eerste helft wordt er door ACKC een strafworp gemist en vlak daarna kan een dame van Vriendenschaar een doorloper maken: 4-3.

Vriendenschaar kan daarna van afstand scoren en de stand is gelijk: 4-4. De stand gaat vervolgens gelijk op en de ruststand is 8-6 in het voordeel van de Almkerkers.

Gemotiveerd

Na de rust komen beide ploegen gemotiveerd uit de kleedkamers. Al snel krijgt Vriendenschaar een strafworp mee die een tweede keer genomen mag worden, omdat een speler binnen afstand staat. De tweede keer is het raak.

Frank Bakker schiet namens ACKC van afstand in de korf: 9-7. Jelle van de Water maakt van achter de korf een doelpunt: 10-7. Er volgt weer een mooie aanval met veel rebound ballen. Ingrid Dekkers kan ook van achter de korf scoren: 11-7. Er wordt nog een time-out aangevraagd door ACKC met nog bijna 4 minuten spelen op de klok.

Vriendenschaar komt terug tot 11-9. Met nog 1 minuut op de klok wordt er een doorloper gemaakt door Vriendenschaar die door de scheidsrechter wordt afgefloten voor een strafworp; deze wordt gescoord en de stand is 11-10.