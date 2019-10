Hervormd Wijk viert 150 jaar zondagsschool

WIJK EN AALBURG • Hervormd Wijk staat dit weekend stil bij anderhalve eeuw zondagsschool. 'Vroeger waren de groepen veel groter.'

Vroeger hadden de meeste kerken in onze streek een zondagsschool. Dan ging je als kind elke zondagmiddag, behoudens de vakanties dan, daar een uurtje naar toe. Dat bleef zo tot dat je dan van de lagere school afging. Vervolgens ging je dan 'op catechisatie' tot je belijdenis deed. Maar de zondagsscholen kwijnen weg of er zijn kindernevendiensten voor in de plaats gekomen.

Bij Hervormd Wijk is de zondagsschool nog springlevend. 'Komt gij kind'ren, hoort naar Mij', zoals de Wijkse zondagsschool heet, viert komend weekeinde zelfs het 150-jarig bestaan. Peter van Oerle is al sinds 2004 zondagsschoolleider. Hij weet wel waarom de zondagsschool school bij Hervormd Wijk nog bestaat.

Betrokkenheid

"Het is de betrokkenheid van de ouders dat onze zondagsschool nog bestaat. En wij hebben nog geen kindernevendienst", vertelt Van Oerle.

De kinderen van de zondagsschool van Hervormd Wijk komen elke zondagmiddag gedurende zo'n drie kwartier verdeeld over een aantal groepen in verenigingsgebouw Rehoboth bij elkaar. Aan de hand van materiaal dat samengesteld is door de Bond van Hervormde Zondagsscholen wordt er verteld over Jezus Christus. Ook wordt er een psalm of bijbelvers geleerd.

Van Oerle: "Een programma waar didactisch over is nagedacht, met onder meer een doe-opdracht, om zo de boodschap van Jezus ook in een verwerkingsvorm te kunnen laten dalen."

150 jaar zondagsschool in Hervormd Wijk. Veel is veranderd. Het aantal kinderen dat naar de zondagsschool ging was vroeger een stuk groter. Zondagsschoolleidster Mieke Vos weet nog wel een paar anekdotes. Eentje over haar tante Nien (N. Mouthaan, red.), die in de vorige eeuw decennia lang de school leidde.

"Vroeger waren de groepen veel groter. Om orde te houden sloeg tante Nien dan met een houten kleerhanger op de tafel. Maar er sneuvelden zoveel kleerhangers dat mijn vader (Kor van Wijk, red.) toen maar een grote hamer heeft gemaakt."

Tien gulden

Net na de oorlog kwam er een verzoek van Hervormd Hedel om een bijdrage te geven voor hun zondagsschool. "Hedel had veel geleden in de oorlog en er was ook nog eens brand uitgebroken. Na een korte bespreking werd er tien gulden geschonken", haalt Mieke Vos nog een voorval uit vroegere notulen.

Komend weekeinde wordt bij het jubileum stilgestaan. Voor alle basisschoolkinderen in Wijk en Aalburg en andere belangstellenden verzorgt Matthijs Vlaardingerbroek zaterdagmiddag 2 november om 14:30 uur in de aula van de christelijke basisschool De Hoeksteen de voorstelling 'SchatRijk'.

Na afloop is er een gezellig samenzijn. De toegang is gratis.

Zondagmorgen 3 november staat de kerkdienst in de Hervormde kerk van Wijk ook in het teken van het jubileum. Na de dienst is iedereen welkom in Rehoboth voor koffie, thee of iets fris en een feestelijke lekkernij. Daar is tevens een kleine tentoonstelling met oud en nieuw zondagsschoolmateriaal.