Open Coffee 37.0 in De Werf in Woudrichem

WOUDRICHEM • Open Coffee Altena editie 37.0 wordt op donderdag 21 november gehouden in De Werf in Woudrichem.

Onder het motto 'Geven is het nieuwe zakendoen' treffen ondernemers uit Altena, maar zeker ook van daarbuiten, elkaar opnieuw voor koffie, nieuwe contacten en kennisdelen.

Gastheer dit keer is de gemeente Altena.

Espresso XL

Nieuw dit jaar tijdens de Open Coffee-sessies in Altena is de Espresso XL. Werden deze Espresso's voorgaande jaren georganiseerd met een groep van maximaal twaalf ondernemers na afloop van de meeting, nu maakt de kennissessie in zakformaat onderdeel uit van de 'grote' netwerkmeeting.

De gedachte achter de Espresso XL is in twintig, maximaal 30 minuten kennis delen die voor ondernemers interessant is.

Dienstverlening

De Espresso XL wordt dit keer verzorgd door de gemeente Altena. Thema: 'Gemeente Altena. What's in it for me?', een kennissessie over de specifieke dienstverlening van de gemeente voor ondernemers.

Open Coffee Altena 37.0 is op 21 november in De Werf aan het Raadhuisplein in Woudrichem. Tijd: 09:30 - 11:00 uur. Aanmelden via onderstaande website is gewenst.

http://www.ondernemendaltena.nl