Schouten Europe komt met nieuwe bonenburger

GIESSEN • Het Nederlandse familiebedrijf Schouten Europe BV uit Giessen heeft een volledig plantaardige Mexicaanse bonenburger geïntroduceerd.

Het product is verkrijgbaar bij diverse supermarktketens in Nederland. Schouten verkoopt het product onder het merk GoodBite. Ook wordt het product binnenkort door een bekende Nederlandse retailer onder het huismerk van de supermarktketen verkocht.

Een verpakking Mexicaanse bonenburger bevat twee burgers van 80 gram. De burgers kunnen worden gegeten bij de warme maaltijd, maar ook op een broodje. Het bedrijf verkocht eerder al een bonenburger in de Nederlandse retail.

Beter bevallen

"We hebben ervoor gekozen om de bonenburger verder te verbeteren en we denken dat deze Mexicaanse variant de consument nóg beter zal bevallen", aldus Mark van Noorloos, marketing manager bij Schouten.

Schouten startte in 1990 als eerste Nederlandse partij met de ontwikkeling van vleesvervangers op basis van plantaardige eiwitten. De producten worden onder het eigen merk GoodBite of onder huismerk verkocht in supermarkten in binnen- en buitenland.